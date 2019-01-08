Sağlıklı beslenme hastalığı önlüyor

BUGÜN NELER OLDU

Egepol Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Neşe Yar, havaların soğuduğu ve nem miktarının düştüğü kış aylarında görülme sıklığı artan gribal enfeksiyonların özellikle çocukları olumsuz etkilediğini söyledi. Yar, 3 yaş altı kreşe devam eden, ağabeyi ve ablası okula giden, alerjisi astımı olan ve bağışıklık sistemi bozukluğu bulunan kalabalık aile içinde yaşayan çocukların daha büyük risk altında olduğunu kaydetti. Yapılan çalışmalarda hastalık esnasında yoğun alınacak C vitamininin, hastalık sürecini etkilemediğini dile getiren Dr. Neşe Yar, düzenli ve dengeli beslenmenin çocukları hastalıklara karşı dirençli kılacağını vurguladı.