Trafodaki patlama paniğe neden oldu

BUGÜN NELER OLDU

Kemalpaşa ilçesinde elektrik hatlarının yer altına alınması için yapılan çalışmalar nedeniyle gün içinde birçok mahallede elektrik kesintisi uygulandı. İnönü Caddesi üzerindeki çalışmaların ardından şebekeye elektrik verilmesiyle cadde üzerindeki trafoda patlama meydana geldi. Peş peşe duyulan patlama sesleri nedeniyle çevredekiler korku ve panik yaşadı. Etrafa kıvılcımlar saçan patlamanın şiddeti, yüzlerce metre uzaktan duyuldu. Cadde üzerinde tekel bayisi işleten Soner Tekin, gürültüyü duyunca dışarı çıktığını ve 5 dakika boyunca yoğun sesler duyduğunu belirterek, "Yakındaki apartmanda oturanlar dışarı çıkıp uzaklaştı. Ardından ekipler gelip kısa bir çalışma yaptı" dedi. Sevgi Sayın ise, "Baktım, alevler çıkıyordu. Bayağı kalabalık oldu sokak, herkes korkmuştu" dedi. Trafonun çevresi bariyerle kapatılırken, mahalleye sabahın erken saatlerinden itibaren elektrik verilmeye başlandı.