Yücel: Balıkesir için gönlümüzü koyduk

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz ilçe ziyaretlerine Savaştepe ve Dursunbey ile devam etti. Balıkesir'e hizmetkar olmak için yola çıktıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Balıkesir'i iyi yönetirsek, okullarımıza değer verirsek, iş imkanı ve gelir düzeyini arttırırsak geriye göçü başlatırız. Biz istiyoruz ki insanlar kendi memleketlerinde kazancının, rızkının peşine düşsün. Tüm bunları başaracak formül bizim cebimizde. Hemşehrilerimizin hayatlarını zorlaştırmadan yaşam kalitelerini arttıracağız. 'Ben Savaştepeliyim', 'Ben Dursunbeyliyim' diyerek övüneceğiniz işler yapacağız" dedi. Kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayacaklarını vurgulayan Yücel Yılmaz, "Biz bu işe akıl koyacağız, gönül koyacağız. Allah'ın izniyle görev yaptığımız 5 yıl içerisinde herkes farkı hissedecek. Büyükşehir belediye başkan adayı olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü beraber yol yürüdüğüm ve yürüyeceğim teşkilatlarım çok güçlü. Bize güvenin, teşkilatlarınıza güvenin, partinize güvenin" diye konuştu.