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Zehir tacirlerine büyük darbe

Giriş Tarihi: 8.1.2019
Zehir tacirlerine büyük darbe
İZMIR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da desteği ile geçen 4, 5 ve 6 Ocak tarihleri arasında, uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik geniş katılımlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 68 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, 53 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve otomobillerindeki aramalarda, toplam 225 gram esrar, 31 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde, 7 gram bonzai, 4 gram skunk, 10 uyuşturucu hap, 1'i kurusıkı 4 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi. Öte yandan 9 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltındaki 53 kişi, jandarmadaki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.
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Zehir tacirlerine büyük darbe
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