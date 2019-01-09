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Cep telefonu için gramofon yaptı

Giriş Tarihi: 9.1.2019
Cep telefonu için gramofon yaptı
İZMİR'IN Menemen ilçesinde yaşayan, 40 yıllık çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, cep telefonları için topraktan gramofon üretti. Gramofon, müzik dinlemek için cep telefonu haznesine yerleştirildiğinde hoparlör etkisi oluşturuyor. Topraktan yapılan ve cep telefonları için üretilen gramofonlar, boyutlarına göre 70, 90 ve 150 liradan satışa sunuluyor. Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu, "Şu anda ürünün patentini aldım, böylelikle Türkiye'de ilk ve tek toprak gramofon üreticisi oldum" dedi.
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Cep telefonu için gramofon yaptı
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