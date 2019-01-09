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Çocuk mehteranlar büyük ilgi görüyor

Giriş Tarihi: 9.1.2019
Çocuk mehteranlar büyük ilgi görüyor
'ŞEHZADELER şehri' olarak bilinen Manisa'daki Mehmet Suphi Egemen İlkokulu 3-B sınıfının 21 öğrencisi, 3 yıl önce Yunusemre İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü müzik öğretmeni Serhat Hepsoylu öncülüğünde, bando takımı kurdu. Ardından bunu ritim takımına dönüştürdü. Geçen yıl ise öğrenciler, çıtayı daha da yükseltip, mehteran takımı oluşturdu. Repertuvarlarındaki 6 marş ile konser verebilen öğrencilerden oluşan mehteran takımı, protokol törenlerinde hünerlerini sergiledi. Hepsoylu, "Türkiye'nin sayılı çocuk mehteran takımlarından birini kurduk" dedi.
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Çocuk mehteranlar büyük ilgi görüyor
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