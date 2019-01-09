Kınık’a yatırım yağmuru

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 2018 yılı içerisinde Kınık'a yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Hamza Dağ'ın verdiği bilgiye göre Kınık'ta Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 6 yeni projenin ihalesi yapıldı. İzmir ve ilçelerinde yatırımların hızla devam ettiğini ifade eden Dağ, "Kınık'ta sadece aralık ayında ihalesi gerçekleşen yatırımlara 75 milyon lira bütçe ayrıldı. Hayata geçirilecek projelerle birlikte yaklaşık 85 milyon liralık bir bütçe ayrıldı" diye konuştu.