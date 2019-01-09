Öğrenciler temizlik malzemesi üretiyor

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'IN Karabağlar ilçesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda okuyan öğrenciler ve velileri, bir süredir örnek bir projeye imza atıyor. Okulun velilerinden Hatice Özer'in eşliğinde başlatılan projeyle, öğrenciler ve veliler tarafından üretilen birçok temizlik malzemesi, okulun ihtiyaçları için kullanılıyor. İşe atık yağ toplamakla başlayan öğrenciler, okula duyuru afişleri astı. Birçok veli, projeye katılmak istedi.OKULA atık yağ kutuları koyan öğrenciler, her gün burada toplanan yağları alıp, Hatice Özer'in yanına koştu. Kısa sürede, birçok arap sabunu, deterjan ve sıvı sabun üretildi. Proje yürütücüsü Hatice Özer, "Burada çocuklara hem çevre bilinci aşılıyoruz hem de okulun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çocuklar, sabun yapmanın o kadar zor bir şey olmadığını görüyorlar. Bir şeyler üretmek için özgüvenleri de gelişiyor" dedi.