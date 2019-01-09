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Öğrenciler temizlik malzemesi üretiyor

’deki bir ilkokulda öğrenciler, okulun temizlik maddelerini kendi elleriyle üretiyor. Temizlik malzemesi için atık yağ toplayan çocuklar, veli Hatice Özel ile birlikte hoş kokulu sabunlar üretiyor

Giriş Tarihi: 9.1.2019
Öğrenciler temizlik malzemesi üretiyor
VELİLER KATILMAK İSTEDİ
İZMIR'IN Karabağlar ilçesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda okuyan öğrenciler ve velileri, bir süredir örnek bir projeye imza atıyor. Okulun velilerinden Hatice Özer'in eşliğinde başlatılan projeyle, öğrenciler ve veliler tarafından üretilen birçok temizlik malzemesi, okulun ihtiyaçları için kullanılıyor. İşe atık yağ toplamakla başlayan öğrenciler, okula duyuru afişleri astı. Birçok veli, projeye katılmak istedi.

ATIK YAĞLAR TOPLANDI
OKULA atık yağ kutuları koyan öğrenciler, her gün burada toplanan yağları alıp, Hatice Özer'in yanına koştu. Kısa sürede, birçok arap sabunu, deterjan ve sıvı sabun üretildi. Proje yürütücüsü Hatice Özer, "Burada çocuklara hem çevre bilinci aşılıyoruz hem de okulun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çocuklar, sabun yapmanın o kadar zor bir şey olmadığını görüyorlar. Bir şeyler üretmek için özgüvenleri de gelişiyor" dedi.
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Öğrenciler temizlik malzemesi üretiyor
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