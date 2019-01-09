Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Osman Zolan’ın seçım şarkısına tam not

’ın seçım şarkısına tam not

Giriş Tarihi: 9.1.2019
Osman Zolan’ın seçım şarkısına tam not
DENIZLI Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan'ın seçim şarkısı ve klibi görücüye çıktı. "Ortak Sevdamız Denizli" sloganıyla duyurulan şarkı ilk kez aday tanıtım toplantısında lanse edilirken, sosyal medya hesaplarından da yayınlanan "Geliyor Osman Zolan" adlı eser büyük beğeni topladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın Facebook, Twitter, Youtube ve Instagram hesaplarından da paylaşılan seçim şarkısı kısa sürede onbinlerce kullanıcıyla ulaşırken, eserin sözlerinin Mehmet Çağrı Sebzeci ile Hakan Eyiden müziğinin Hakan Eyiden imzası taşıdığı ifade edildi. Şarkı, Youtube'den https://www.youtube.com/ watch?v=HrEk2UUAJ1U uzantısından da dinleye bilinecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osman Zolan’ın seçım şarkısına tam not
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN