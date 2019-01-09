Osman Zolan’ın seçım şarkısına tam not

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DENIZLI Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan'ın seçim şarkısı ve klibi görücüye çıktı. "Ortak Sevdamız Denizli" sloganıyla duyurulan şarkı ilk kez aday tanıtım toplantısında lanse edilirken, sosyal medya hesaplarından da yayınlanan "Geliyor Osman Zolan" adlı eser büyük beğeni topladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın Facebook, Twitter, Youtube ve Instagram hesaplarından da paylaşılan seçim şarkısı kısa sürede onbinlerce kullanıcıyla ulaşırken, eserin sözlerinin Mehmet Çağrı Sebzeci ile Hakan Eyiden müziğinin Hakan Eyiden imzası taşıdığı ifade edildi. Şarkı, Youtube'den https://www.youtube.com/ watch?v=HrEk2UUAJ1U uzantısından da dinleye bilinecek.