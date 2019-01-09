Pınar Karşıyaka tarihi maça çıkıyor

BASKETBOLDA
1975-76 sezonundan bu yana ülkemizi uluslararası arenada temsil eden Pınar Karsıyaka, bugün Avrupa'daki 200'üncü maçına çıkacak. Karsıyaka, FIBA Europe Cup 2'nci tur I Grubu'nda Z Mobile Pristine'yi konuk edecek.
Avrupa macerasına 1975-76 sezonunda Koraç Kupası'nda baslayan Karsıyaka, üst üste 9, toplam 22 sezondur uluslararası arenada yer alıyor. Izmir temsilcisi simdiye kadar Avrupa'da oynadıgı 199 resmi maçta 102 galibiyet, 96 maglubiyet, 1 beraberlik aldı.
Kaf-Kaf, bu sezon Europe Cup'ta 2'nci Tur I Grubu'nda 1 galibiyet ve 1 maglubiyet elde etti.