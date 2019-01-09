Pınar Karşıyaka tarihi maça çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

1975-76 sezonundan bu yana ülkemizi uluslararası arenada temsil eden Pınar Karsıyaka, bugün Avrupa'daki 200'üncü maçına çıkacak.Avrupa macerasına 1975-76 sezonunda Koraç Kupası'nda baslayan Karsıyaka, üst üste 9, toplam 22 sezondur uluslararası arenada yer alıyor.Kaf-Kaf, bu sezon Europe Cup'ta 2'nci Tur I Grubu'nda 1 galibiyet ve 1 maglubiyet elde etti.