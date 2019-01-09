Prematüre doğduğu hastaneyı ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'DE 22 Ağustos 2012 tarihinde sadece 680 gram ağırlığında ve 37 santimetre doğan Ela Kayla Yıldız sevk edildiği Egepol Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde gördüğü tedavi sayesinde yaşam mücadelesini kazandı. Can ve Naciye Yıldız çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Ela Kayla Yıldız, 5 aylık yoğun bakım sürecinin ardından 2 kiloya ulaşarak taburcu oldu. Yenidoğan ünitesinde Dr. Neşe Yar ve Dr. Salih Çağrı Çakır'ın ilgilendiği minik kız, uygulanan özel bakım ve yaşam desteğiyle yaşama tutundu. Aradan geçen 7 yılda yaşam mücadelesini kazanmasında en büyük desteği veren doktor ve hemşirelerle iletişim halinde olan Ela Kayla, kendisi gibi prematüre doğan annesiyle birlikte hastaneyi ziyaret ederek onlara çizdiği resimleri hediye etti. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Neşe Yar, "Ela bizim ilk prematüre bebeklerimizden. Bugün bize çizdiği resimleri getirmiş. Bunlar bizim için yüz güldürücü şeyler. Ela, güçlü bir kız" dedi. Anne Naciye Yıldız ise, "Anne ve bebek arasındaki bağa çok inanıyorum. Mümkün olduğu kadar bebeğin yanında olmalılar. Arada bir cam olsa da yanlarında olmalılar" dedi.