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Vali Ayyıldız’dan EBSO’ya takdir

Giriş Tarihi: 9.1.2019
Vali Ayyıldız’dan EBSO’ya takdir
İZMİR Valisi Erol Ayyıldız, Asya- Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu tarafından Asya-Pasifik'in en iyi odası seçilen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) takdir belgesiyle ödüllendirdi. Vali Ayyıldız, EBSO'da düzenlenen törende, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve yönetim kurulunun çok önemli çalışmalara imza attığını söyledi. Ayyıldız, "Başarınızın devamını diliyorum" dedi. Yorgancılar, "EBSO olarak Avrupa Kalite Ödülü'ne hazırlık süreci içindeyiz. 2020 yılı Ocak ayında müracaatımızı yapacağız. Bu ödülü de almak istiyoruz" diye konuştu.
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Vali Ayyıldız’dan EBSO’ya takdir
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