Yasin sarı kırmızıdan vazgeçmedi

BUGÜN NELER OLDU

öztepe Baskan Mehmet Sepil, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adı Fenerbahçe ile anılan takımın en skorer oyuncusu Yasin Öztekin'in transferiyle ilgili konusan Sepil,yorumunu yaptı. Transfer çalısmaları hakkında konusan Sepil, "Devre arasında transfer piyasası çok tehlikeli. Teknik direktör Kemal Özdes'le konusuyoruz. Mutlaka takviye yapacagı ancak kadromuzda büyük bir degisim olmayacak" diye konustu.Göztepe olarak maddi bir problem yasamadıklarına deginen baskan Sepil, "Bizim hiç borcumuz yok. Bizim gibi Kasımpasa ve Sivasspor'un da borcunun olmadıgını biliyoruz" derken Torbalı'da yapacakları altyapı tesisleriyle ilgili bilgi verdi. Sepil, "Proje ocak ayının 15'inde veya 16'sındaki Izmir Büyüksehir Belediye Meclisi'nde görüsülecek. Tesis için bu ay ya da subat ayının ilk 2 haftasında Gençlik ve Spor Bakanımız ve Federasyon Baskanımızın katılımıyla temel atma töreni düzenleyecegiz" dedi