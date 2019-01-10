Altınordu fabrika gibi

TÜRK futbolunda altyapıya verdiği önem ve yetiştirdiği futbolcularla dikkat çeken Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Alican Özfesli'nin Medipol Başakşehir'e transferiyle son 2,5 sezonda altyapıdan çıkardığı 5'inci oyuncusunu yuvadan uçurdu. İzmir temsilcisinde daha önce, İngiltere'de Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, İtalya'da Roma formasıyla mücadele eden Cengiz Ünder, bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Berke Özer ile Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra bu ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'a kiralanan Barış Alıcı, Altınordu'dan bonservis ücretiyle ayrıldı.

GURUR DUYUYORUZ

Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in ikinci transferlerinde de yaptığı sözleşmeler sayesinde yetiştiricilik bedelinin yanı sıra bonservis ücretlerinden de pay aldı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Altınordu ailesi olarak armaya borcunu ödeyerek giden her oyuncumuzla gurur duyuyoruz ve onları misyonumuzun birer temsilcisi olarak görüyoruz" diye konuştu.