Arızalı başlangıç

İZMİR'DE, geçen 10 Aralık'ta başlayan İZBAN grevinin 8 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sona ermesinin ardından, banliyö trenleri sefere başladı. Dün seferler normale döndü. Ancak sabah saatlerinde Gaziemir- Kemer arasındaki enerji hattında yaşanan arıza nedeniyle, seferler bir süre tek hat üzerinden yapıldı. Seferlerin tek hat üzerinden yapılmasından dolayı, istasyonlarda yoğunluk yaşandı. Seferlerde yaşanan gecikmeler konusunda anonslar yapılarak yolcular uyarıldı. Gaziemir-Kemer arasındaki enerji hattındaki arıza, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri tarafından giderildikten sonra, seferler normale döndü. Meydana gelen arıza nedeniyle, istasyonlarda yolcu yoğunluğu yaşandı. Yolcular, dakikalarca trenlerin gelmesini bekledi.

BUGÜN NELER OLDU