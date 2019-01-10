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Bucasporlu taraftarın, MUHAMMET ISYANI!

Giriş Tarihi: 10.1.2019
Bucasporlu taraftarın, MUHAMMET ISYANI!

TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Bucaspor'un geçen sezon Başakşehir altyapısına gönderdiği Muhammet Arslantaş, yeni kulübüyle 4.5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza atarken sarı-lacivertlilerin bu oyuncu karşılığında sadece 45 bin TL aldığı öğrenildi. Bucasporlu futbolseverler Altınordu'nun Alican'ı aynı Başakşehir'e 1 milyon Euro bonservisle sattığını hatırlatarak isyan etti. Muhammet'in genç takımların en golcüsü olduğunu ifade eden taraftarlar yönetimlerini topa tutarak sosyal medyada, "Bunun sorumlusu hesap versin. Yokluk içinde kıvranan Bucaspor'un kasasına sadece 45 bin TL girerken, Altınordu aynı kulübe sattığı oyuncudan 6 milyon TL'den fazla alıyor. Bunu yapanlar ortaya çıksın" ifadelerini içeren mesajlar yayımladı.

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Bucasporlu taraftarın, MUHAMMET ISYANI!
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