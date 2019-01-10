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EÜ koruluğunda ‘’ hazırlığı

Giriş Tarihi: 10.1.2019
EÜ koruluğunda ‘Millet Bahçesi’ hazırlığı

Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan, geçen cumartesi günü Izmir'de yaptıgı belediye baskanları aday tanıtım toplantısında Ege Üniversitesi kampüs alanı yakınına Millet Bahçesi açılacagını söylemesi üzerine çalısmalar baslatıldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Senato üyeleriyle birlikte bölgeyi gezdi. Bornova Adnan Kahveci Köprülü Kavsagı'ndaki Ege Üniversitesi Lojmanları Konukevi arazinin bulundugu bölgede essiz bir koruluk oldugunu ifade eden Prof. Dr. Budak, "Bu essiz koruluk bütünlügü korunarak Millet Bahçesine dönüstürülecek. Kentin merkezinde kalan oksijen deposundan vatandaslarımız aileleriyle yararlanabilecekler. Bizim koruluk alanımıza yapılacak olan Millet Bahçesi, Izmir'in simgesi haline gelecek özellik tasıyor. Yesilimizi hem koruyacagız hem de yesilimizden daha çok yararlanacagız. Çocuklarımız, gençlerimiz sporunu yapabilecek, aileler vakit geçirebilecek" dedi.

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EÜ koruluğunda ‘Millet Bahçesi’ hazırlığı
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