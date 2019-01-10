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İzinli polis memuru trans bireyi vurdu

’de bir apartman dairesinde çıkan kavgada, izinli olan polis memuru A.D., tartıştığı Hande takma isimli trans bireyi öldürdü.

Giriş Tarihi: 10.1.2019
İzinli polis memuru trans bireyi vurdu
İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde 1468 Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana gelen olayda 'Hande Şeker' takma adını kullanan trans birey Burak Batmaz ile para karşılığı birlikte olmak için eve geldiği öne sürülen ikinci el telefon satışı yapan A.T.K. arasında tartışma çıktı. Bu sırada dairenin dışında bulunan ve izinli olduğu belirtilen polis memuru A.D. (23), trans bireylerin arkadaşı A.T.K.'ye saldırdığını düşünüp içeri girdi, tabancasını çekerek peş peşe ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Burak Batmaz ile kendisi gibi trans birey olan arkadaşı Y.A. ve A.T.K. yaralandı.

POLİS GÖZALTINA ALINDI

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerininyaptığı kontrolde, Batmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kolundan yaralanan Y.A. ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, seken kurşunla ayağından vurulan A.T.K. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.D. ile A.T.K. gözaltına alındı. Sağlık durumu iyi olan Y.A.'nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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İzinli polis memuru trans bireyi vurdu
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