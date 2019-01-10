İzmir’i çöp daglarından kurtaracağız

AK Parti Izmir Büyüksehir Belediye Baskan adayı Nihat Zeybekci, seçim çalısmalarını Gaziemir ve Menderes ilçelerinde sürdürdü. Kentte modern çöp depolama tesisi olmadıgını belirten Zeybekci, "Türkiye'de katı atıgını daglara taslara, derelere ormanlara atan baska bir il yok. 4.5 milyon nüfus burası. Böyle bir sehrin çöpünü, çocuklarımızın gelecegi olan daglara, ormana, derelere attırmayacagız" dedi. Ilk olarak Gaziemir sokaklarında dolasan ve esnafı ziyaret eden AK Parti Izmir Büyüksehir Belediye Baskan adayı Nihat Zeybekci, ilçe teskilatında partililerle toplantı yaptı. Izmir'in ihmal edildigini belirten Zeybekci, "Izmir maalesef bahanelerle magdur kalmıs. Hak etmedigi bir yerde. Bunun suçlusu 'su, bu' demiyorum. Kentin sırtını Anadolu'ya döndürmüsler. Izmir'i küstürmüsler. Kendi içine kapatmıslar. Halbuki Izmir yaradılıstan dünyanın en güzel sehri. Bu cografyanın bir numaralı sehri. Maalesef hor kullanılmıs. Içine kapatılmıs. Kimse benim hedefimde degil ve alınmasın. Izmirli artık gelecegini düsünerek bakıyor. Bu dönemde hep birlikte Izmir'e kendimizi anlatacagız" dedi. Izmir'in diger illerden daha fazla vergi geliri oldugunu öne süren Zeybekci, "Bir Usaklı, Aydınlı veya Denizlili vatandasa vergi gelirlerinden gelen vergi payı 1 lira iken, Izmirliye bunun en az iki katı para geliyor. Bugün Izmir'de trafik sorunu var. Türkiye'nin en sıkıntılı sehirlerinden biri. Çevre Yolu olmasaydı, herhalde en çok cinnet geçirilen sehirlerden biri olurdu. Konak Tüneli açıldı, söylenmedik laf bırakmadılar. Belediye baskanının biri tünelden geçmemeye yemin etmis. Sen geçmiyorsun ama halk geçiyor" diye konustu.

HALKLA SOHBET ETTİ

Izmir'in hak ettigi yeri alacagını belirten Zeybekci, söyle devam etti: "Türkiye, dünya aldı basını baska yere gidiyor ama Izmir nereye gidiyor? Türkiye'de katı atıgını daglara taslara, derelere, ormanlara atan baska bir il yok. 4.5 milyon nüfus var burada. Böyle bir sehrin çöpünü, çocuklarımızın gelecegi olana daglara, ormana, derelere atamazsınız. Buna izin vermeyecegiz. Projelerimizi en kısa sürede açıklayacagız." Zeybekci, Menderes Belediye Baskanı Bülent Soylu'yu makamında ziyaret ettikten sonra bir kahvehaneye giderek halkla sohbet etti. Okey oynayan vatandasların daveti üzerine masaya oturarak okey oynadı.