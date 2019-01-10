İzmirliler, kar keyfi için Spil’e gidiyor

BUGÜN NELER OLDU

Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Spil Milli Parkı'nda Uludağ'ı andıran görüntüler ortaya çıktı. Manisalılar kadar İzmirliler de kara olan hasretlerini gidermek için Spil'e koştu. Buradaki piknik alanında kar üzerinde bazı vatandaşlar mangal keyfi yaparken, bazıları da kar topu oynadı. Her zaman kar göremeyen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Soğuk havaya rağmen karın tadını çıkaranlar, bölgede bulunan yabani hayvanlar için yiyecek bırakmayı da ihmal etmedi. Her mevsim ayrı bir güzelliğin yaşandığı Spil'de karla birlikte seyrine doyumsuz görüntüler de ortaya çıktı. Beyaz örtün görenleri kendisine hayran bıraktı.