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Kemalpaşa’da gövde gösterisi

Giriş Tarihi: 10.1.2019
Kemalpaşa’da gövde gösterisi

KEMALPASA Belediye Baskanı Arif Ugurlu, AK Parti Ilçe Baskanı Mehmet Ali Demirtas ile birlikte MHP
Kemalpasa Ilçe Baskanı Mustafa Gözütok'u ziyaret ederek, Cumhur Ittifakı olarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ziyarette konusan MHP Kemalpasa Ilçe Baskanı Mustafa Gözütok, Cumhur ittifakının tüm Türkiye'de ve Kemalpasa basarı elde edecegini ifade etti. Ugurlu ise, 31 Mart seçimlerinin Kemalpasa'ya, Izmir'e ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu. Ugurlu, "Makamlar ve mevkiler gelip geçicidir. Mesele memleket meselesidir ve bizler bu seçimde Cumhur Ittifakını en iyi sekilde temsil edecegiz. Cumhur ittifakının zaferini 31 Mart'ta hep beraber yasatacagız" diye konustu.

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Kemalpaşa’da gövde gösterisi
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