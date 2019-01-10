Lüks otomobil çetesi çökertildi

Arabayı kadındoğum uzmanı olarak tanıttığı ablası için alacağını söyleyen O.T, bir hastane binası önünde buluşma ayarladı. Ablası olarak tanıttığı E.Z. ile otomobile binerek test eden O.T, bu sırada kurduğu senaryoyu inandırıcı kılmak için telefon görüşmeleri yaparak doktor rolüne devam etti. Noterde lüks otomobil, 145 bin liralık bedelle devir yapıldı. Ancak O.T., EFT işleminde teknik sorun olduğunu söyleyerek zaman kazandı. Lüks araç, bu sırada aynı gün içinde 100 bin liraya önce M.Y.'ye sonrasında 120 bin liraya Bursa'da Y.G.'ye satıldı. E.Z., O.T. ve M,Y. hakkında dava açıldı. "Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılan O.T.'ye 290 bin lira, aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edilen E.Z.'ye de 241 bin lira adli para cezası uygulandı. M.Y.'yi ise "suç eşyası satın alma" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı.

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