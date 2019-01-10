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Muhtar, örnek yetiştirici oldu

'in Burhaniye ilçesinde, büyükşehir statüsüne geçilince mahalle haline gelen Dutluca köyünde, keçi yetiştiricisi ve Mahalle Muhtarı Hüseyin Yılmaz, 25 yıl önce başlattığı Saanen melezleme çalışması sonucu 1.5-2 litre süt veren keçilerini 4 kilo süt verir hale getirdi.

Giriş Tarihi: 10.1.2019
Muhtar, örnek yetiştirici oldu
Bu sezon 75 keçiden 180 oğlak elde eden Yılmaz, bugüne kadar yurdun değişikyörelerine damızlık satışı yaptı. Yılmaz, "Bu hayvanlardan çok yere damızlık verdim. Bu işi herkesin yapmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.
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Muhtar, örnek yetiştirici oldu
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