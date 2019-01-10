Muhtar, örnek yetiştirici oldu

BUGÜN NELER OLDU

Bu sezon 75 keçiden 180 oğlak elde eden Yılmaz, bugüne kadar yurdun değişikyörelerine damızlık satışı yaptı. Yılmaz, "Bu hayvanlardan çok yere damızlık verdim. Bu işi herkesin yapmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.