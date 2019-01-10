Özgür Kaynar: Seçime dogru

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de yerel seçim meydanına ilk inenoldu.veadaylarını açıklamasıile maratonun startı verildi.cephesinde ise aday adayı bolluğuna karşı henüz çıt çıkmıyor.Aslında Erdoğan gelinceye kadar AK Parti İzmir'de de derin bir sessizlik hakimdi.Önceki yerel seçimlerden ve diğer bölgelerden farklı olarak kimlerin listeye gireceği üzerine bazı ilçeler hariç tahmin bile yapılamıyordu.Aday tanıtım toplantısından birkaç gün öncesinde sızan bilgilerden sonra ancak kulisler hareketlendi.Bu hareketlenmenin örgüt ve seçmen tabanına yayılması için bundan sonra iş adaylara düşüyor.Erken indikleri seçim sahasında daha çok çalışmaları gerektiğini ifade etmeyen zaten yok.Bu arada MHP'ye 5 ilçe ayrılması Cumhur İttifakı'na atfedilen önemi gözler önüne seriyor.Listedeolması da altı çizilmesi gereken bir tercih.AK Parti İzmir'de geçmiş yerel seçimlerden farklı bir durum daha var, tabandaki mutsuz kesim!Partiye farklı zamanlarda ve kademelerde emeği geçmiş kişilerden unutulduklarını, bir kenarda bırakıldıklarını söyleyenlerin sesi bu kez daha çok duyuluyor.Gönül meseleleri kalp kırıklığına dönüşenleri hatırlatıp, gelelim yerel siyasetten icraata...Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir için yapılacaklar hakkında da bilgiler verdi.Bunlardan birimetro hattı idi.Ulaştırma Bakanlığı'nın yapımını üstlendiği 5 istasyonluk güzergahta yakında kazmanın vurulacağını müjdeleyen Cumhurbaşkanı, İzmir merkezindeki ilk millet bahçesi için de kolları sıvadıklarını açıkladı.Bornova'da Ege Üniversitesi'ne ait 290 bin metrekarelik ormanlık alana kurulacak ve İzmirliler kent merkezinde nefes alıp huzur bulduğu ikincikavuşacak.Dilerim, lojmanlarının yakınındaki arazisini millete açan, millet ile kampüsü arasına ördüğü özel güvenlik duvarını da yıkar.şehit edilmeden önce alınmayan güvenlik önlemlerinin, son dönemde dozu kaçırılarak maksadını aşma yanlışından da böylece dönülmüş olur.Mezunu olduğum üniversitem için bir temenni sadece..