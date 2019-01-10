Türkiye’ye hayran kaldılar

İki sezondur Göztepe'deki performansıyla herkesin beğenisini kazanan Portekizli kaleci Beto, Antalya kampında basına konuştu. Ligin ilk yarısında istedikleri puanları alamadıklarını belirten Beto, "Beklemediğimiz maçlar kaybettik. Ama iyi sonuçlarımız da oldu. Bunları telafi etmek, istediğimiz sonuçlara ulaşmak için bu kamptayız" diye konuştu. Türkiye'ye yurtdışında haksızlık yapıldığını söyleyen Beto, "Maalesef yurt dışındaki insanların Türkiye denildiğinde akıllara gelen imajı biraz farklı oluyor ama gerçekler farklı. Geçen sene doğum günümde eski arkadaşlarımı İzmir'e davet ettim. Gelip gördükleri zaman İzmir'i çok beğendiler. İnsanlar çok sempatik, cana yakın. Plajları ve gidip gezilip görülebilecek birçok yeri olan müthiş bir şehir. Türkiye harika bir ülke" dedi.

TARAFTARIMIZ FARKLI

Portekizli futbolcu, Göztepeli taraftarlar için de, "Özel bir taraftarımız var. Takım kaptanı olarak hepimiz kendimizi bu takıma adamış durumdayız. Bu takım için terimizin son damlasına kadar savaşacağız" yorumunu yaptı.

RONALDO İNANMIŞTI

Vatandaşı ve arkadaşı Ronaldo'yu anlatan Beto, "Ronaldo'nun bende çok farklı bir noktası var. 12 yaşında 'Ben çok çalışacağım ve dünyanın en iyisi olacağım' diyordu. O yaşlarda onunla dalga geçen insanlar olabiliyordu. Ama bu hedefi için çok çalıştı. Çok fazla fedakarlık yapıp, kendisine çok fazla zaman ayırdı. Kendisini futbola çok adadı. Ben zaten dünya üzerinde futbola aşık, onun kadar kendisini adayıp, hedefleri için çalışan bir insan görmedim. Gerçekten dünyanın ne iyisi olmayı hak eden isim Ronaldo'dur" diye konuştu.

SIRRIMI SÖYLEMEM!

Penaltı kurtarışlarında oldukça başarılı bir grafik çizen Portekizli kaleci, "Bu benim sırrım. Penaltı kurtarmak bir kaleci için en güzel şeylerden bir tanesi. Nasıl ki bir santrfor için gol atmak en mutluluk verici şeydir. Bir kaleci için de bu mutluluk penaltı kurtarmaktır. Ne mutlu ki insanlarda böyle bir imaj uyandırmışım. Kariyerim boyunca birçok penaltı kurtardım, Türkiye'de de bu şekilde. Böyle izlenim uyandırmak çok mutluluk verici bir şey. Penaltılara nasıl çalıştığım bana kalan bir sır" dedi.