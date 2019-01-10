Yağmur bebek ilk kez duydu

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İlk çocuklarının biyonik kulak sayesinde duymaya başlamasının ardından 18 ay önce dünyaya gelen Yağmur'un da duymadığını fark eden aile, test sonucu kızlarının yüzde 100'e yakın işitme kaybı olduğunu öğrendi.Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine tekrar başvuran ailenin ilk çocuğunun ardından ikinci çocuğuna da "koklear implant" işitme cihazı takıldı. Ameliyat sonrası ilk testte cihaz aracılığıyla verilen sese göz ve kaş hareketleriyle tepki veren Yağmur bebek, ailesi ve hastane çalışanları mutlu etti.Ameliyatı gerçekleştiren ekipte yer alan Doç. Dr. Gül Caner Mercan, "Biyonik kulak, işitme kaybı teşhisi konulan çocuklara Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak takılıyor. Yağmur, ailesinin de desteğiyle ileride yaşıtları gibi işiten ve konuşan bir çocuk olacak" dedi.