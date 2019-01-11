Ayşe, abisiyle hayata tutundu

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Nadir görülen bağışıklık sistemi hastalığı olan "Chediak Higashi Sendromu" ile mücadele eden 3 yaşındaki Ayşe Ölmez, 8 yaşındaki abisinden alınan ilikle hayat buldu. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaşayan Emine ve İsmail Ölmez çiftinin 8'inci çocuğu olarak dünyaya gelen Ayşe Ölmez, geçen haziranda yüksek ateşten dolayı önce Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ardından Adana'da bir hastaneye götürüldü. Ancak kendisine teşhis konulamadı. Bunun üzerine ailenin başvurduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (EAH) yapılan tetkiklerde Ayşe Ölmez'e "Chediak Higashi Sendromu" teşhisi kondu. Doktorlar, minik kıza antibiyotik tedavisine başladı ancak kesin tedavinin ilik nakliyle olabileceğini belirtti.Ayşe'ye nakil yapılabilmesi için aileden uygun donör aranmaya başlandı, bu süreçte abi ve annenin iliğinin uyumlu olduğu tespit edildi. Doktorlar nakli 8 yaşındaki abi Mehmet Ölmez'den yapmaya karar verdi. Bu arada minik Ayşe, ilik nakline hazırlanırken kateter enjeksiyonu ve bazı küçük karaciğer toplardamarlarının tıkanması sonucu oluşan (veno-okluzif) hastalığı nedeniyle zor günler geçirdi. Bir süre yoğum bakım ünitesinde kalan Ölmez, özel ilaç tedavisi ve sonrası abisinden alınan ilikle sağlığına kavuştu. Minik kızın durumunun kendilerine geldiğindeçok ağır olduğunu belirten Doç. Dr. Barış Malbora, "Chediak Higashi sendromunda tek çare ilik nakli. Ayşe'nin yeniden sağlığına kavuşması için tüm arkadaşlarımız çok çabaladı. Nakilin ardından 70 gün geçti artık her şey yolunda. Hasta soy ismi gibi yaşama tutundu" dedi. Ayşe Ölmez'in 13 yaşındaki ablası Esra Ölmez, "Annem birkaç günlüğüne Şanlıurfa'ya gitti. Onu İzmir'de yalnız bırakmamak için bu sene okula ara verdim. İnşallah seneye devam edeceğim, önemli olan kardeşimin sağlığı" diye konuştu.