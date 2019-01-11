Ayten’e Almanya’dan müjdeli haber geldi

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İZMIR'IN ödemiş ilçesinde yaşayan ve geçtiğimiz nisan ayında lösemi teşhisi konulan 5 yaşındaki Ayten Oruç'un tedavisinde yeni bir umut doğdu. İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde lösemi tedavisine devam eden Ayten'in annesi Emine Oruç'a İstanbul'daki Kemik İliği Bankasından gelen telefonla Almanya'da Ayten için uyumlu olabilecek donör bulunduğu bilgisi verildi. Bu bilgi sonrası Ayten'in kan örneklerinin Almanya'ya gönderilmesi, burada yapılacak karşılaştırma ile uyum oranı tespit edilip operasyonla ilgili karar verilmesi gerekiyor.Almanya'dan gelen haberin kendilerine umut olduğunu söyleyen anne Emine Oruç, "İstanbul'dan Kemik İliği Bankası yetkilileri beni aradı. Orada uygun kemik iliğinin bulunduğu bilgisini verdiler. Telefonla arayan kişi banka hesabına 150 euro yatırıldıktan sonra kızımın kan örneklerinin Almanya'ya gönderileceğini ve burada karşılaştırma yapılarak uyum oranının belirleneceğini söylediler. Buradaki uyum oranının yüzde 100 olması konusu araştırılacakmış. Buna göre operasyon bilgisi bize verilecek. Umarız o örnek gerekli şartlara uygun çıkar ve kızım sağlığına kavuşur" dedi. Ödemiş'te geçtiğimiz günlerde minik Ayten ve Öykü ile birlikte tüm lösemi hastaları için düzenlenen kök hücre bağışına yüzlerce Ödemişli katılmıştı.