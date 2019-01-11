Buca’da herkes birbirini suçluyor

BUGÜN NELER OLDU

FF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Bucaspor'da altyapının en golcü oyuncusu Muhammet Arslantaş'ın geçen sezon Medipol Başakşehir'e bedelsiz verilip yeni takımında bu yıl profesyonel yapılması mevcut yönetimi küplere bindirdi. Cihan Aktaş başkanlığındaki yönetim, Muhammet Arslantaş'ın bedavaya Medipol Başakşehir'e gitmesinde eski yöneticilerin payı olduğunu belirterek,açıklamasını yaptı.Eski yönetimleri acizlikle suçlayan yöneticiler, "05.09.2014 tarihinde Trakya Fenerspor altyapısından Bucaspor altyapısına dahil ettiğimiz Muhammet Arslantaş isimli futbolcunun üstün başarısına rağmen dönemin yöneticileri tarafından profesyonel yapılmadığı, futbolcunun amatör lisansıyla bedelsiz olarak Medipol Başakşehir'e imza attığı görülmüştür.ifadelerini kullandı.Yapılan büyük hataların kulübü maddi olarak çok olumsuz etkilediğini ifade eden mevcut Bucaspor yönetimi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Görünen bilançoda ve eski belgeler incelendiğinde, bu eski yöneticilerin Bucaspor Kulübü Derneği'ni yönettikleri dönem içinde bilerek ya da bilmeden yaptıkları hatalar kulübümüzü büyük bir para ve marka değeri kaybına uğratmıştır.