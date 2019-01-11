Burhaniyeli öğrenciler Mardin için seferber oldu

BUGÜN NELER OLDU

BALIKESIR'IN Burhaniye ilçesinde Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu öğrencileri, Mardin'in Derik ilçesine bağlı Direkli köyündeki öğrencilerin yardım isteğine duyarsız kalmadı. Okuldaki 232 öğrenci ile öğretmen ve veliler Mardinli öğrencilere yardım için seferber oldu. İlçedeki çok sayıdaki esnafta yardımsever öğrencilere destek oldu. Hazırlanan 47 koli İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni'nin de katıldığı törenle kargoya verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora, Okul Müdürü Arif Ertekin, Okul Aile Birliği Başkanı Kazım Erdan, öğrenciler ve velilerini tebrik etti. Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu Müdürü Arif Ertekin, "Okul aile birliğimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz hep birlikte el ele verip Mardinli öğrencilerimizi bir nebze olsun sevindirmek için bu işe giriştik. Ve 47 kolu giysi ve kırtasiye toplayıp gönderdik" dedi.