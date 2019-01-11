Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Hastanede enfeksiyon kapıp bacağından oldu

Hastanede enfeksiyon kapıp bacağından oldu

İmdat Özçelik’in kırılan bacağı iddiaya göre ’nde enfeksiyon kaptı. Sağ bacağı kesilen Özçelik: Hukuk mücadelemi sürdüreceğim

Giriş Tarihi: 11.1.2019
Hastanede enfeksiyon kapıp bacağından oldu
İZMIR'IN Tire ilçesindeki bir restoranda garson olarak çalışan İmdat Özçelik (50), 5 Mayıs 2014'te, Cumhuriyet Mahallesi Namazgah Sokak'taki evinin bahçesinde, merdivenle ağaca çıkmak isterken düştü. Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özçelik, sağ bacağında parçalı kırıklar olduğu, omzunun çıktığı belirlenerek tedaviye alındı. Özçelik, Ortopedi Uzmanı Dr. G.B. tarafından ertesi gün ameliyat edildi. 2 gün yoğun bakımda tutulan İmdat Özçelik'in bacağındaki yaralar bir türlü iyileşmedi.

DOKTORDAN ŞIKAYETÇI
Doktoruna nedenini soran Özçelik iddiaya göre, "İyileşmesine engel bir durum yok. Bacağında ufak bir deri kaybı olacak. Ancak bu da plastik cerrahi müdahalesi ile düzelecek" yanıtı aldı. Ancak ameliyatta takılan implantları açıkta olan, bacağında şişlik, morluk ve akıntı olan Özçelik'in 21 gün sonra yapılan pansumanında da yaralarının iyileşmediği, aksine daha da kötü olduğu belirlendi. İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Özçelik'in sağ bacağı, 8 Ocak'ta diz altından kesildi. Özçelik, "Geçen nisan ayında ihmali olduğunu ileri sürdüğü Dr. G.B. hakkında, Tire Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştum. Hukuk mücadelemi sonuna sürdüreceğim" dedi. Öte yandan G.B. hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hastanede enfeksiyon kapıp bacağından oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN