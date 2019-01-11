Hastanede enfeksiyon kapıp bacağından oldu

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İZMIR'IN Tire ilçesindeki bir restoranda garson olarak çalışan İmdat Özçelik (50), 5 Mayıs 2014'te, Cumhuriyet Mahallesi Namazgah Sokak'taki evinin bahçesinde, merdivenle ağaca çıkmak isterken düştü. Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özçelik, sağ bacağında parçalı kırıklar olduğu, omzunun çıktığı belirlenerek tedaviye alındı. Özçelik, Ortopedi Uzmanı Dr. G.B. tarafından ertesi gün ameliyat edildi. 2 gün yoğun bakımda tutulan İmdat Özçelik'in bacağındaki yaralar bir türlü iyileşmedi.Doktoruna nedenini soran Özçelik iddiaya göre, "İyileşmesine engel bir durum yok. Bacağında ufak bir deri kaybı olacak. Ancak bu da plastik cerrahi müdahalesi ile düzelecek" yanıtı aldı. Ancak ameliyatta takılan implantları açıkta olan, bacağında şişlik, morluk ve akıntı olan Özçelik'in 21 gün sonra yapılan pansumanında da yaralarının iyileşmediği, aksine daha da kötü olduğu belirlendi. İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Özçelik'in sağ bacağı, 8 Ocak'ta diz altından kesildi. Özçelik, "Geçen nisan ayında ihmali olduğunu ileri sürdüğü Dr. G.B. hakkında, Tire Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştum. Hukuk mücadelemi sonuna sürdüreceğim" dedi. Öte yandan G.B. hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.