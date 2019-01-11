Hocalarına göstermek için çekmış

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İZMIR'DE meme muayenesi sırasında hastalarının görüntülerini çeken doktor E.B.Ç. ifadesinde, "Görüntüleri hocalarıma göstermek için çektim" dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki meme muayenesi sırasında çekilen gizli görüntüler bir doktor tarafından çekilen onlarca kadına ait görüntülerin bir sosyal paylaşım sitesinde yayınlanmasının ardından ortaya çıkan skandalla ilgili soruşturma sürüyor. Önceki gün gözaltına alınan doktor, mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan E.B.Ç.'nin ifadeleri ortaya çıktı. Görüntüleri çektiğini itiraf eden E.B.Ç. "Fakat siteye ben yüklemedim" dedi. Polisin, "Görüntüleri neden çektin" sorusuna ise E.B.Ç., "Hocalarıma göstermek için çekmiştim" diye konuştu. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Polisin, E.B.Ç. tarafından muayene edilirken görüntüleri çekilen ve yayınlanan hastalara ulaşmak için kayıt listesini de talep edeceği öğrenildi. Doktor E.B.Ç.'nin ev, araç ve iş yerinde el konulan 3 hardisk ve 2 telefonun incelendiği de öğrenildi.