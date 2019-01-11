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Huzurevi sakinleri eğitim araçları tasarlayıp üretti

Giriş Tarihi: 11.1.2019
Huzurevi sakinleri eğitim araçları tasarlayıp üretti
İZMIR'DE okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için örnek olabilecek çalışmalar yapmak isteyen 12 huzurevi sakini, Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde yürütülen proje kapsamında, 150 adet 'Alfabe Çekmecesi'ni, hiçbir destek almadan, tamamı geri dönüştürülebilir 4 bin 500 adet atık meyve suyu ve süt kutusu kullanarak yaptı. Birinci sınıflar için, her kutunun üzerinde alfabenin bir harfinin yazdığı eğitim materyalinde, kutular çekmece gibi kullanılabilecek ve çocuklar üzerinde yazan harfle başlayan küçük eşya ve oyuncakları içine yerleştirip, alfabeyi oyun oynayarak daha kolay öğrenebilecek. Huzurevi sakinlerinin tasarladığı materyaller, Balçova'daki okullara dağıtılacak.
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Huzurevi sakinleri eğitim araçları tasarlayıp üretti
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