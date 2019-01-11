İzmir’in otopark sorunu bitecek

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Beyaz Baston Görme Engelliler haftası nedeniyle Ak Parti İzmir İl Başkanlığında kentteki görme engelli derneklerinin temsilcileri ile bir araya gelen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'de engellileri engelleyen uygulamalara müsaade etmeyeceklerini, bunu şehrin anayasası haline getireceklerini söyledi. AK Parti İzmir İnsan Hakları Başkanlığı ve Sosyal Politikalar Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte konuşan Zeybekci, "1 Nisan tarihinden itibaren tarihi özellikleri olan bazı çarşılar dışında kentin hiçbir yerinde engelli, engelsiz herkes için hak olan kaldırımlarda araç parkına asla müsaade etmeyeceğiz. 'Yeterli otopark var mı ki' diyenler olacak. Yeterli otopark imkanı 5 yıl içinde sağlanacak. Şehirde yüzde 90'ı açık olan 14 bin civarında otopark var. 5 yılda bu sayıyı 70 bine çıkaracağız. Hiçbir şey kaldırım işgaline hak gösterilemez. İşgalleri esnafımızla uzlaşarak ortadan kaldıracağız. Tarihi Kemeraltı ve çevresiyle ilgili bölümler hariç. Bir yerel yönetimin, belediyenin görme engeli kardeşlerimize beyaz bastonu hediye etmesi sempatik olur. Biz bunu yapacağız. Seçim beyannamelerinde bunları yazmak sanki biraz ayıpmış gibi geliyor. Bir hak çünkü. Hakkını veriyorum deyip böyle bir çeşit övünç malzemesi getirmek yanlış bir şey. Bu şebekeden su veriyorum demek gibi. Bu hakların da siyaset üstü bir şekilde görülmesi, istismar edilmemesi gerekir. İzmir'de engellileri engelleyen bir uygulamaya müsaade etmeyeceğiz. Bunu şehrin anayasası haline getireceğiz" dedi. Dernek temsilcilerinin SGK'nın 22 liralık beyaz baston ödemesinin düşük olduğunu söylediğine dikkati çeken Zeybekci, "Beyaz baston zorunlu bir ihtiyaç. Bunun ödemesinin sosyal güvenlik sistemi içinde yapılamamış olmasını teknik bir hata olarak görüyorum" diye konuştu. Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şube Başkanı Salih Arıkan da engellilerin sokaklarda özgürce, güvenli bir şekilde yürüyemediğini, işgaller nedeniyle kaldırımların yürünemez halde olduğunu kaydetti. Belediyelerin dernekler arasında ayrımcı bir tutum gösterdiğini, şubenin boya badanasını dahi belediyelere yaptıramadıklarını savunan Arıkan, belediye otobüslerinde sesli uyarı sisteminin sesinin kısıldığını toplu ulaşımda devreye sokulan aktarma sisteminin engelli vatandaşlar için eziyete dönüştüğünü söyledi.Çağdaş Görmeyenler Derneği Başkanı Ufuk Özen de görme engellileri siyasi partilerin kolaylıkla hatırlamadığını, bu konuda AK Parti'nin duyarlılık gösterdiğini belirtti. Engelliler olarak toplumun eşit birer bireyi olarak yaşamak istediklerini dile getiren Özen, beyaz bastonun görme engelliler için toplumsal yaşama katılmanın aracı olduğunu söyledi.AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Çiğli ve Kemalpaşa'da esnaf ve halkla bir araya geldi. Kentin problemlerini çözmek için sevdalılara ihtiyaç olduğunu ifade eden Zeybekci, "Dağları delmek için Ferhatlara ihtiyaç var. Dağları delecek aşk lazım. O aşk bizde mevcut. Ve bir de deliye ihtiyaç var, o da karşınızda duruyor arkadaşlar. El ele gönül gönüle sokak sokak dolaşacağız. Genci, yaşlısı herkesi kucaklayacağız. Bizim meselemiz parti meselesi değil, İzmir meselesidir. Önemli olan İzmir ruhudur" dedi. Konuştuğu İzmirlilerin kendisine hemen hemen aynı konularda şikayette bulunduğunu söyleyen Zeybekci, "İzmirliler bana hep 'Artık Yeter' diyor. CHP'liler de 'Artık Yeter' diyor. Sabır kalmadı. Biz de 'Artık Değişim Vakti' diyoruz" diye konuştu.