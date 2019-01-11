Manisa’da facianın eşiğinden dönüldü

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Manısa'nın Salihli ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. Salihli'den Kula yönüne giden C.M.C. (27) yönetimindeki 35 CRK 14 plakalı minibüs, önünde giden Ramazan E.'nin (64) kullandığı 45 RS 182 plakalı, römorkunda mevsimlik işçilerin bulunduğu traktöre arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü Ramazan E. ile römorktaki mevsimlik işçiler Ömer Ö., Süleyman P., Şuayip P., Selahattin E., Ali O., Hanifi G., Osman Ü., Muammer Ç., Şevket E., Suat Ç., Hasan Ö. ve kimliği tespit edilemeyen 2 kişi olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.