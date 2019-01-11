Ödemiş’te hayallerım var

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AK Parti, Ödemiş'te eski belediye başkanlarından, 2 çocuk babası mimar Münir Bezmez'i aday gösterdi. 1994-1999 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden, henüz 33 yaşındayken belediye başkanlığı yapan Bezmez, "O zaman yaşadığım heyecanı hiç kaybetmedim" dedi. Recep Tayyip Erdoğan hayranı olduğu için bir şekilde AK Parti'ye her seçimde destek verdiğini de belirten Bezmez, "Gelişen Ödemiş'in elbette sorunları olabilir. Büyük sorunları arasında tarım, hayvancılık ve süt üreticilerimizle ilgili sıkıntılarımız var. Bunların çözümünde belediye olarak önderlik yapıp, üreticilerimizi birleştirerek güçlü bir yapıya kavuşturmamız lazım. Kooperatifçilik bunlardan biridir. Vatandaşın ürettiği ürünleri çok iyi değerlendirmemiz lazım. En büyük hayallerimden biri, Ödemiş'e dondurulmuş sebze ve meyve üzerine büyük bir entegre tesisin kurulması. Bunun için her türlü mücadeleyi vereceğim" dedi.Turizmi de işaret eden Bezmez, "İlçemize ekonomik katkı için Birgi, Bozdağ, Gölcük, Ovakent ve Konaklı'da turizmi geliştirmemiz gerekiyor. Gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu.