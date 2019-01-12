Alican’ın geleceği parlak

BUGÜN NELER OLDU

ihracatında Türkiye'nin bir numaralı kulübü olan Altınordu, son olarak'yi Medipol Başakşehir'e gönderdi. 4.5 yıllığına Başakşehir'e imza atan ancak sezon sonuna kadar Altınordu'da kiralık oynayacak olan Alican'a kırmızı-lacivertli kulübün teknik patronu Hüseyin Eroğlu'dan övgü geldi. Eroğlu, 22 yaşındaki futbolcu içinifadelerini kullandı.