Alican’ın geleceği parlak

Futbolcu
ihracatında Türkiye'nin bir numaralı kulübü olan Altınordu, son olarak Alican Özfesli
'yi Medipol Başakşehir'e gönderdi. 4.5 yıllığına Başakşehir'e imza atan ancak sezon sonuna kadar Altınordu'da kiralık oynayacak olan Alican'a kırmızı-lacivertli kulübün teknik patronu Hüseyin Eroğlu'dan övgü geldi. Eroğlu, 22 yaşındaki futbolcu için "Alican 11 yıldır bizimle beraber çalışan, yavaş yavaş gelişen bir oyuncu. 3 senedir A takımımızda görev alıyor. Sezon sonuna planladığımız bir transfer devre arasında gelişti. Orta saha olarak baktığımızda her iki yönünün oynayabilen skorer bir orta saha oyuncusu. O da en kısa sürede transfer olduğu Başakşehir'de görev alacak. Ondan sonraki süreçte A Milli Takım veya yurt dışı olacağını söyleyebilirim"
ifadelerini kullandı.