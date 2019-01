Alman doktorlar ilgilenmedi şifayı Türkiye’ye gelerek buldu

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'DA yaşayan 38 yaşındaki Filiz Can'ın safra kanallarında tümör tespit edildi. Yapılan tetkikler sonucunda genç kadın, Almanya'da ameliyata alındı. Ancak doktorlar, cerrahi işlem sırasında 'Bu hasta ameliyat edilemez' kararı vererek ameliyat etmedi. Şansını pek çok hastaneye başvurarak deneyen Filiz Can, her seferinde aynı cevapla karşılaştı. 2 aylık ömür biçilen Can'ın umutları tükendiği sırada, 18 yaşındaki oğlu Burak, İzmir'de Prof. Dr. Ünal Aydın'a ulaştı. Hemen ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Can, yapılan tetkikler sonrası ameliyata alındı. Filiz Can, operasyonla safra kanallarındaki tümörden kurtarıldı. Almanya'da ölüme terk edildiğini belirten Filiz Can, "Yorgun ve üzüntülü günler geçirdim. Oğlumun Ünal hocamızı buldu ve onun sayesinde hayata yeniden tutundum" dedi.