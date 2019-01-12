Arda, Türkiye’ye gurur yaşatıyor

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İZMIR'DE 12 yaşındaki Arda Ayhan, piyanoda 3 yıl içinde uluslararası alanda elde ettiği başarılarla ailesi ve öğretmenlerinin gurur kaynağı oldu. İtalya'da kazandığı birincilik ve ikincilik ödüllerinin ardından 26 ülkeden 50 katılımcının olduğu Belçika'daki Cesar Frenck International Piano Competition'a (Cesar Frenck Uluslararası Piyano Yarışması) katılan genç yetenek Arda Ayhan, bu kez üçüncülük ödülüne layık görüldü. Bu yarışmaya organizasyonu düzenleyen Belçikalı Philiipe Raskin tarafından özel bir mektupla davet edilen Arda Ayhan, en yakın dostu gibi gördüğü piyanosuyla yeni başarılara yelken açacak.Son katıldığı yarışmanın zorluğuna dikkat çeken Arda Ayhan, "O yüzden gitmeden önce tedirginlik yaşadım. Son gün çıkmadan önce bacağım titriyordu ve durduramıyordum. Özgüvenim yerindeydi ama yine de çok korkuyordum. Birçok ülkeden birçok katılımcı vardı. Ama Türkiye'den tek ben olduğum için ayrı bir ilgi gördüm" dedi. Arda'ya 3 yıldır piyano dersi veren öğretmeni Gülnare Özdemir ise, "Piyanoya ilk dokunuşunda onun özel olduğunu anladım. Eğitime başladık ve kısa sürede ilerledi" diye konuştu.