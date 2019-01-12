Başkan, öğrencilere kask hediye etti

BUGÜN NELER OLDU

KINIK Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Dr. Sadık Doğruer, öğrencilerle buluştu. "Başkan Öğrencilerle Buluşuyor" etkinliği kapsamında Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen Doğruer, programda Uyuşturucu kullanımın gençler üzerinde etkisi ve kasksız motosiklet kullanımın yol açacağı nedenleri anlattı. Öğrencilere seslenen Doğruer, "Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz yıl bu liseden bir öğrencimiz kasksız motosiklet kullanırken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Bir ay önce ise yine okul yolunda meydana gelen kazada bir kasksız motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Şayet her 2 kazada da sürücülerin başında kask olsaydı büyük bir ihtimalle bu ölümler olmayacaktı" dedi. Başkan Doğruer, programın sonunda okula motosiklet ile gidip gelen 10 öğrenciye kask hediye etti.