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Cazın efsane ismi ’e döndü

Giriş Tarihi: 12.1.2019
Cazın efsane ismi İzmir’e döndü
CAZ ve çağdaş müzik dünyasında uluslararası tanınırlığa ulaşan Timuçin Esen, 27 yıl sonra İzmir'e döndü. Gitarist, besteci ve eğitmen Esen, birikimlerini, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü'nde öğrencileriyle paylaşıyor. Sanatçı, 2018 öğretim yılı itibariyle katıldığı Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Caz Departmanı'nda, yeni bir eğitim anlayışıyla genç müzisyenler yetiştiriyor. New York Times'ın 'Usta bir gitarist ve harikulade bir besteci' diye betimlediği, birçok uluslararası ödül sahibi, ABD'de albümleriyle en iyiler listesine giren Timuçin Şahin, üniversitedeki öğretim görevliliğinin yanı sıra Bergama Belediyesi işbirliğiyle Bergama Kolektif Hayalgücü Müzik Merkezi eğitim projesini de hayata geçiriyor. 27 yıl sonra, İzmir'e dönmenin heyecanıyla Yasar Üniversitesi'nde öğrencileriyle birlikte yeni bir serüvene başlayan Şahin, ilk konseri de Selçuk Yaşar Kampüsü'nde verdi.
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Cazın efsane ismi İzmir’e döndü
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