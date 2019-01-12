Ege’yi sağanak vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Sağanak yağış Ege Bölgesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz akşam saatlerinden itibaren özellikle kıyı Ege'de şiddetini artıran sağanak yağış nedeniyle taşkınlar yaşandı. İzmir'de kent genelinde cadde ve altgeçitlerde su baskınları meydana geldi. Bir taksi sağanak sırasında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarında biriken suyun içinde kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine, taksi çekiciler tarafından kurtarıldı. Halkapınar Yunuslar Altgeçidinin bulunduğu cadde trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri tahliye çalışmasına başladı. Şiddetini arttıran sağanak yağış trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.Gün boyu etkili olan yağış nedeniyle Kemalpaşa Caddesi trafiğe kapandı. Birçok araç yolda kaldı. Araçları yoldan çıkarmak için kepçeler görevlendirilirken, uzun uğraşlar sonucunda suda kalan araçların çıkarılmasıyla yol yeniden trafiğe çıkarıldı. Kapanan yolun başında ekipler beklerken, trafik açık olan şeritten çift yönlü olarak verildi. Tire'de aralıklarla gece boyu etkili olan yağış nedeniyle dağlardan gelen sular Tire- Belevi karayolunun Büyükkale mevkiine aktı. Biriken sular, yolun her iki yönde araç ulaşımına kapanmasına yol açtı. Yoldaki sürücüler, araçlarında mahsur kaldı. Dün sabah saatlerinde İZBAN'ın Kemer-Şirinyer İstasyonları arasındaki hatta kaya parçası düştü. Seferlerde yaklaşık 1 saatlik aksama yaşandı. Sağanak yağış Manisa'nın birçok kesiminde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin Şehzadeler ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Mahallesi'nde birçok ev ve iş yerini su bastı. Özellikle 420 ve 421 Sokak bölgelerindeki evlerde su baskınları yaşanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ev ve bahçeleri su altında kalan kişiler, kendi imkanlarıyla buldukları kompresör ve dinamo yardımıyla suları tahliye etti. Turgutlu'daki Cumhuriyet İlkokulu'nun, derslik bulunmayan zemin katına da su baskını yaşandı. Okula gelen itfaiye görevlileri, bodrum kata biriken suları, pompa ile boşalttı. Öte yandan, Koşukırı mevkiinde bir hayvan çiftliği de yağmur sularının altında kaldı. Herhangi bir hayvanın zarar görmediği belirtilirken, biriken suları itfaiye ekipleri tahliye etti. Balıkesir'de ise rekreasyon alanı içinde yer alan Avlu Balıkesir AVM'deki Çay Deresi, dün sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle taştı. Taşan sular, Ağır Sanayi Bölgesi Dereceboyu Caddesi Keresteciler Sokak'taki bazı iş yerlerine doldu.