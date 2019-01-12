Gıda ürünleri mercek altında

BUGÜN NELER OLDU

MANİSA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında yaptığı denetimlerle kurullara uymayan, halkın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadı. 248 kontrol görevlisi ile 17 bin 219 gıda ve yem işletmesine 28 bin 234 denetim gerçekleştirildi. Denetimleri değerlendiren Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "İlimiz gıda konusunda Türkiye'nin en büyük firmalarını barındırıyor. 2018 yılında 248 kontrol görevlisi ile 17 bin 219 gıda ve yem işletmesine 28 bin 234 denetim gerçekleştirildi. 7 bin 160 adet ihracat sertifikası düzenlendik. Bunların 2 bin 740 adedi Rusya Federasyonu Gıda Sağlık Sertifikası, 4 bin 346 adedi genel ihracat sertifikası, 73 adedi Serbest Satış Sertifikası, 1 adedi de Global Satış Sertifikasıdır. İhracat sonucunda bu sertifikaların karşılığı olarak Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine göre yaklaşık 7 milyon 902 bin 872 TL değerinde ürün gönderilmiştir. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak gıda ve yem kontrol görevlilerimiz ile 2019 yılında da denetimlerimiz tüm hızıyla sürecektir" diye konuştu.