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Helder Tavares Altay’a sıcak bakıyor

Giriş Tarihi: 12.1.2019
Helder Tavares Altay’a sıcak bakıyor
ARA transfer döneminde şimdiye kadar Yunan Tatos, Belaruslu Putsila, Oğuzhan ve Merter'le el sıkışarak 4 takviye yapan Altay, Yeşil Burun Adaları asıllı Portekizli orta saha oyuncusu Helder Tavares'e de kanca attı. Portekiz Premier Lig'de mücadele eden Tondela'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Öte yandan siyah-beyazlılar, Egemen Gençalp'in takımdan ayrılmasının ardından, kaleyi Emre Koyuncu'ya emanet etme kararı aldı. Emre ikinci yarıda Altay'ın 1. kalecisi olacak.
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Helder Tavares Altay’a sıcak bakıyor
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