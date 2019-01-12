Helder Tavares Altay’a sıcak bakıyor

BUGÜN NELER OLDU

ARA transfer döneminde şimdiye kadar Yunan Tatos, Belaruslu Putsila, Oğuzhan ve Merter'le el sıkışarak 4 takviye yapan Altay, Yeşil Burun Adaları asıllı Portekizli orta saha oyuncusu Helder Tavares'e de kanca attı. Portekiz Premier Lig'de mücadele eden Tondela'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.Emre ikinci yarıda Altay'ın 1. kalecisi olacak.