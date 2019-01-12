İzmir’i dünyaya pazarlayacağız

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İzmir'de basın mensupları ile bir araya geldi. Seçim boyunca sade ve anlaşılır bir kampanya yürüteceklerini ifade eden Zeybekci, ittifak kurdukları MHP ile İzmir'de muhteşem bir uyum olduğunu söyledi. Zeybekci, Körfez Geçiş projesinin de mutlaka tamamlanacağını belirtti. Zeybekci, önümüzdeki haftalarda seçim kampanyasıyla ilgili geniş çaplı bir toplantı yapacaklarını duyuran Zeybekci, şu mesajları verdi; "20 ile başlayan hafta başında bir lansmanımız olacak. Ciddi bir tanıtımımız olacak. 13-14 başlıkta toplayacağız ama 'ulaşım' dediğimiz zaman içinde 50 proje çıkarabilirsiniz. İzmir'in genel bütün sorunlarını belirli takvim içinde çalışmamız olacak. Onların çalışmalarını yapıyoruz. Çok güzel, sade, net, anlaşılır projelerimiz var. İlçe belediye adaylarımızla birlikte ayrıca çalışıyoruz. Büyükşehir ve ilçe projelerini de sizlerle paylaşacağız. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı çevre duyarlılığın olan her yerde poster, afiş, gürültü kirliliği yapan gümbür gümbür bir seçim kampanyamız olmayacak. İzmir'de vatandaşlara dokunan, yürüyen; mahallelerde, sokaklarda, sanayi sitelerinde, apartmanlarda, fabrikalarda, pazarlarda yürüyen bir seçim kampanyamız olacak. Zaten şu anda da başladık. Vatandaşları önce dinliyoruz. İzmir'i dinliyoruz. İzmir'in kanaat önderleri ile bir araya geliyoruz. İzmir'in bu konuda uzman kişileri ile konuşuyoruz. İzmir'in hikayesi peşindeyiz. Bu hikayeyi dünyaya pazarlayacağız. 31 Mart akşamı en çok konuşulan şehir İzmir olacak. Tramvayı kaldırmayacağız. Eksiklikler varsa gidereceğiz. Ancak bazı yerlerde arızalar olduğunu biliyoruz. Çevre hassasiyetlerini de yerine getirerek bir çözüm üreterek Körfez Geçiş projesini mutlaka tamamlayacağız. Çandarlı gerek Çanakkale ve gerek İzmirİstanbul otoyolu hedefine konmuş durumda. Çandarlı'nın önümüzdeki süreçte 4-5 milyonluk kapasiteye ulaşması planlanıyor. Potansiyel anlamında Çandarlı'nın Ege ve Akdeniz'in en büyük limanı olması hedefimizdir. Çandarlı'dan dönüşümüz yok. Çandarlı doğru yer, en iyi yerdir.MHP ile yüzde 100 uyum olsak aynı parti olurduk ama muhteşem bir uyum var İzmir'de. MHP İzmir İl Başkanımız ve teşkilatta, AK Parti'de gördüğümüz sıcaklığın aynısı var. Cumhur İttifakı'nın adayıyız. İl binasında, ilçe binalarında posterlerimiz var. Seçim büroları kuracaklar. Biz de orada yer alacağız. 1,5 ay önce MHP'li kardeşlerimizin AK Partili adaya oy oranı ile şimdi arasında 13-14'lük fark var. Daha iyi bir noktaya geleceğiz." Zeybekci toplantının ardından gazetecilerle birlikte fotoğraf çektirirken, Zeybekçi daha sonra gazetecilerin fotoğrafını çekti.