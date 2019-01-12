Polis, uyuşturucu rotasını deşifre etti

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İZMIR'DEKI bir tatil köyüne yapılan uyuşturucu operasyonu ile Avrupa'da üretilen uyuşturucunun Türkiye rotası deşifre edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 1 ton skunk ele geçirdiği, aralarında bir binbaşının da bulunduğu 17 zanlıyı gözaltına aldığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Avrupa'dan Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, işi planlayan şüphelileri 6 ay takip etti. Operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, zanlıları adım adım izledi. Polis ekipleri, tatil köyüne yerleşen uyuşturucu şebekesini drone ile izleyerek saniye saniye takip etti. Uyuşturucunun buradan da başka adreslere sevk edileceği yönündeki hazırlık üzerine tatil köyündeki villaya operasyon yapıldı. Baskında aralarında bir binbaşının da bulunduğu 17 zanlı yakalandı. Villa ve ticari araçta yaklaşık bir ton skunk ele geçirildi. İzmir polisinin yaptığı bu operasyonun, Avrupa ülkelerinde üretilen ve kıyı Ege'den İzmir'e ulaştırılan uyuşturucunun rotasını deşifre ettiği ve bu trafiği yöneten uyuşturucu şebekesine büyük bir darbe olduğu kaydedildi.