Turizm, 2019 yılında şaha kalkacak

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EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nin (ETİK) özel yönetim raporlarına göre 2018'de İzmir'e gelen ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 18 arttı. 2018'in 12 aylık döneminde büyümeyi sürdüren İzmir turizmi, yabancı ziyaretçi sayısını geçen yıla göre yüzde 34 artırdı, vatandaş ziyaretçi sayısı da yüzde 0.3 artış gösterdi. İzmir turizmi, 2018'in Ocak-Aralık döneminde 1 milyon 21 bin 576'sı yabancı, 661 bin 712'si vatandaş olmak üzere toplam 1 milyon 683 bin 288 ziyaretçi ağırladı. İzmir, aralıkta ise 31 bin 333'ü yabancı, 39 bin 433'ü vatandaş olmak üzere toplam 70 bin 766 ziyaretçi aldı. 12 aylık dönemde İzmir, İran, ABD, Finlandiya, Avustralya, İspanya dışındaki pazarların neredeyse tamamında gelişme gösterdi. 2016 - 2017 arasında daralan sektörün 2018'de yükselişe geçtiğini belirten TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "2023 hedefi olan 50 milyon turist 50 milyar dolar turizm geliri hedefini 2019'da yakalayacağımızı ümit ediyoruz" dedi.