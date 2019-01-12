“Uyuşturucu terör kadar tehlikelidir”

BUGÜN NELER OLDU

MANİSA'DA uyuşturucuyla mücadele kapsamında topyekün mücadele başlatıldı. İl genelinde görev yapan muhtarların katılımıyla, Valilik tarafından uyuşturucuyla mücadele toplantısı düzenlendi. Manisa Valisi Ahmet Deniz, bağımlılıkla mücadelenin öneminden bahsetti. Uyuşturucuyla mücadelede muhtarların etkisinin büyük olduğunu kaydeden Deniz, "Uyuşturucuya karşı hep beraber mücadele edeceğiz. Çünkü uyuşturucuyla mücadele terörle mücadele kadar önemli. Daha tehlikeli. Çünkü ciddi bir rant var. Tespit ediyorsunuz, yasaklı hale getiriyorsunuz ama o süreçte o kişiler yeni bir şey üretiyor. Çok hızlı hareket ediyorlar. Onun için hep birlikte mücadele edeceğiz" diye konuştu.