17 uyuşturucu taciri tutuklandı

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Manisa ve İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 zanlıdan 17'si tutuklandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Manisa'nın Akhisar ilçe merkezli Akhisar, Manisa ve İzmir'de uyuşturucu operasyon düzenlendi. 23 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 18 şüpheliden 17'si uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken şüphelilerden E.Y. serbest bırakıldı. Operasyonla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.