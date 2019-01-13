Akhisar imzayı attıramadı!

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SÜPER Lig'de ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya çalışan Akhisarspor, Kayserispor'dan ayrılan ön libero Rajko Rotman'la 2.5 yıllığına anlaştı ancak bir türlü imza attıramadı. Akigo, İsveç'in Örebro takımında forma giyen 29 yaşındaki Nijeryalı santrfor Kennedy Igboananike ve İskoçya'da Hibernian'dan ayrılan 30 yaşındaki stoper Efe Ambrose'a da teklif götürdü. Ambrose ile İngiliz kulüpleri ilgileniyor. Akhisar, G.Saray'dan kiralamak istediği eski oyuncusu Muğdat için Terim'in kararını bekliyor.